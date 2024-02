Magaly responde a Mávila Huertas por decir que doña Peta es la 'mamá del Perú': "Será la tuya"

En la última edición de su programa, Magaly Medina cuestionó la entrevista que le realizó Mávila Huertas a doña Peta, madre de Paolo Guerrero, donde la calificó como la 'mamá del Perú'. Por ello, la 'Urraca' le dijo sobona y lamentó que tuviera que compartir con ella el mismo canal.

La conductora de 'Magaly TV: La Firme' se mostró sorprendida por las 'flores' que le echó la periodista a la mamá del futbolista y no dudó en decirle que era una 'geisha del futbol peruano'.

En ese sentido, Magaly Medina desmenuzó la entrevista de Mávila Huertas y se burló de los halagos que le hizo a la progenitora del delantero. Incluso, hasta la comparó con Gisela Valcárcel.

"Nunca he visto a una geisha del fútbol peruano pronunciarse de esta manera (...) La mamá del Perú será tu mamá, pero no nos metas a todos en el mismo saco. Se le salió lo fan, lo hincha o quiere escribirle un libro a Paolo Guerrero como lo fue con Gisela Valcárcel", expresó durante su programa.

Magaly recordó que por culpa de Paolo Guerrero el canal perdió mucho dinero cuando la mandó a la cárcel. Por ello, cuestionó que Mávila, siendo una fan del futbolista, haya sido contratada.

"He escuchado hablar a una sola sobona del caso, la única, y está en mi canal: Mávila Huertas. No sé qué hace una fan de Guerrero en este canal. No lo sé, porque ese señor le hizo perder mucho dinero a este canal cuando alguna vez me mandó a prisión, mucho dinero", exclamó Magaly Medina.