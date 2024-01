Marcelo Tinelli confrontó a bailarín por coquetear con Milett Figueroa: "No te hagas el canchero con ella"

En la última edición de 'Bailando 2023', Marcelo Tinelli dejó sorprendidos a todos al no dudar en confrontar al bailarín, Fernando Goncalves, por coquetear con su actual pareja, Milett Figueroa.

Como se recuerda, en diciembre, el conductor argentino no pudo contender su molestia ante el comentario de Martín Salwe, quien expuso que el bailarín recibió piropos por parte de la exintegrante de 'Esto es Guerra', cuando se presentó en la obra 'Sex', en Buenos Aires, sin esperar la insólita reacción del 'gaucho'.

Con gran determinación y sin la camisa puesta, se acercó a él y le increpó que esté mirando con otros ojos a Figueroa, con quien días previos aparecía muy enamorado en sus redes sociales y en televisión abierta.

"Antes de darte tu merecido, quiero preguntarte. ¿Cómo es esto con mi chica? ¿Vos gustabas de ella? ¿Ella gustó de vos? (...) ¿La tenés que mirar para responder? Porque ella fue a ver Sex, algo me contaron, y yo no me lo fumé", expresó Tinelli en esa ocasión.