Jorge Benavides: Falleció la madre del comediante tras sufrir más de 10 años con una penosa enfermedad

El comediante Jorge Benavides comunicó este sábado que su madre falleció la noche de ayer, 7 de abril, luego de que lamentablemente luchó por más de 10 años contra una "penosa enfermedad".

El popular 'JB' compartió en sus redes sociales una fotografía, donde se le aprecia contento junto a su mamá. En la dedicatoria de la publicación reveló detalles de la hermosa relación que mantuvo con su progenitora.

El humorista contó que fue su madre quien lo acompañó en su travesía para llegar a hacerse conocido en la televisión e, inclusive, resaltó que ella lo siguió en este camino pese a que su padre no estaba del todo de acuerdo.

"Ayer en la noche mi querida madre partió al cielo luego de más de 10 años con una penosa enfermedad. Ella fue mi cómplice para llegar a la televisión y me acompañó a pesar de la negativa de mi padre", se lee en la publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook.

En esa línea, Jorge Benavides comentó que su mamá le dio un gran abrazo y ambos saltaron de felicidad al enterarse que fue aceptado en el casting de Yola Polastri y, así, estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño. Por ello, manifestó que le debe gran parte de los logros que tiene hasta el momento.

"Era el casting de Yola Polastri, yo ingresé y mi mamá me esperó varias horas en la puerta, cuando salí nos abrazamos y saltamos de felicidad porque me habían aceptado. Sin ella no estaría donde estoy", expresó.