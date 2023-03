Mariella Zanetii orgullosa de su hija por su trabajo como mesera: "Si la ve, déjenle propina"

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariella Zanetti, indicó que está orgullosa de su hija por el trabajo que realiza como mesera en un concido restaurante en el distrito de Miraflores. Además, indicó que su pequeña trabaja y estudia, y que, por ese motivo, destaca el esfuerzo que realiza para salir adelante.

Cabe señalar que, la actriz, empresaria y comunicadora Mariella Zanetti acudió al restaurante en donde labora su hija Gamilla, de 19 años, para observar su desempeño. Al observar la atención que ofrecía su hija a los comensales, no dudo en registrar el momento y de compartir la noticia de su nuevo trabajo en redes.

En la grabación se observa a la joven Gabilla atender a un grupo de personas quienes compraban los productos que se ofrecen en el restaurante. Ella está con un delantal de cocina y con el uniforme de trabajo.

En el clip, la exvedette señala lo siguiente: "Mi hijita ya trabajando, cada día estoy más orgullosa de ella". Asimismo, aprovechó el momento para decirle a sus seguidores que "si se encuentran con ella", le dejen "propina".

Esta publicación fue comentada por varios usuarios de la red social Instagram. Algunas personas la felicitaron a ella y a su hija por la labor que realiza y el apoyo que recibe de su madre.

"Felicitaciones nada es fácil en esta vida", "Qué hermoso es ver a los hijos superarse y hacerlo así, desde jovencitos abriéndose camino con total independencia", "Que hermosa y sobre todo que independiente , es bueno enseñarles a los hijos la realidad de la vida y a tener los pies sobre la tierra , no como algunos futbolistas. Te admiro Mariela Zaneti"; fueron algunos de los comentarios que se podían leer en el post.

Asimismo, algunas personas contaron sus experiencias en los diversos trabajos que los contrataron cuando estaban jóvenes.

"Me hace acordar mi primer trabajo saliendo del colegio, comencé vendiendo panetones muy conocido, pero por ser menor de edad no recibí el pago acordado, pero en verdad me sentí muy emocionada en recibir mi primer sueldo, desde esa fecha no dejo de trabajar, estudiar, ser mamá y ama de casa, es cansado pero se que tendré mi recompensa más adelante", dijo una usuaria.

"Recuerdo que de niña mi abuelita me enseñó a vender marcianos en su bodega, yo los hacía y los vendía, la ayude ese verano, tendría 9 años, me dió propinas y fuimos a la mutual a abrir una cuenta, ella quería enseñarme a ahorrar", contó otra.

Cabe señalar que, el video de la hija de Mariella Zanetti trabajando como mesera fue visto por varios internautas y obtuvo un total de 10 mil 'Me gusta', además más de 300 comentarios.