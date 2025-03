Mario Irivarren sobre la posibilidad de participar en 'El Valor de la Verdad': "Mi dignidad no tiene precio"

Mario Irivarren no dudó en revelar si existe o no la posibilidad de verlo sentado en el sillón rojo del programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV). El chico reality dejó a sus compañeros de conducción desconcertados con su respuesta.

El último domingo 9 de marzo, Pamela López remeció el espectáculo nacional tras confesar detalles inesperados y desconcertantes sobre su relación con el futbolista Christian Cueva, entre ellos los presuntos casos de infidelidad con Pamela Franco y Melissa Klug, e incluso sacar a la luz audios y chats que dejarían 'mal parado' al popular 'Aladino' en televisión abierta.

Es tras esta situación, que muchos se preguntan qué otros personajes de la farándula estarían dispuestos a sentarse en el temido 'sillón rojo' y responder preguntas relacionadas con su vida privada. Por ello, el chico reality de 'Esto es Guerra' y conductor de 'Good Time', Mario Irivarren fue tajante al responder si podría ser el siguiente participante de 'EVDLV'.