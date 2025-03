Christian Cueva pide a Pamela López dejarlo ser feliz y defiende a Pamela Franco: "Mis hijos lo van a entender"

Christian Cueva decidió dar su descargo luego de las polémicas confesiones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' que lo dejan 'mal parado'. Además, le pidió a la madre de sus hijos dejarlo ser feliz y que cada uno siga con su vida.

Como se recuerda, el último domingo 9 de marzo, Pamela López se sentó en el temido 'sillón rojo' y respondió a varias preguntas que dejó a más de uno de los televidentes desconcertados, ya que confesaba estremecedores casos sobre lo que fue su matrimonio con el futbolista Christian Cueva. Incluso, en algunas, la trujillana no duda en mencionar a quien es la actual pareja de su ex, Pamela Franco.

Es así que tras estas revelaciones en 'El Valor de la Verdad', el popular 'Aladino' se presentó en el podcast 'Doble Sentido' para pedir el cese de los ataques contra la mujer que considera como "el amor de su vida", la cantante Franco Viera. Asimismo, dejó entrever que está cansado de "tanto show", por lo cual, le pedía a la trujillana dejarlo ser feliz junto a su novia.

"Para adelante, cada uno con su vida. Estoy acá porque quiero que sepan que estoy bien, estoy feliz junto a Pamela (Franco). Ella sabe, independientemente de lo que puedan decir de mí, ella (Pamela Franco) no tiene culpa de nada, el culpable soy yo, cualquier cosa conmigo", indicó en un inicio el jugador de Cienciano.

Pero no todo quedó ahí, ya que el exfutbolista de la Selección Peruana también aprovechó en resaltar que nadie debería "pagar los platos rotos" de sus acciones, mucho menos su familia, entre ellos sus padres e hijos. Además, 'Cuevita' señaló que ahora puede que sus retoños no comprendan el motivo de la ruptura de su relación con Pamela López, pero en algún momento sabrán entenderlo.

En otra entrevista, Christian Cueva aprovechó en hacer una especie de 'mea culpa' luego de que Pamela López sacara a la luz un audio donde menosprecia a su hija mayor, Fabiana, y hace diferencia con sus otros hijos.

El 'pelotero' señaló que no fue un modelo paterno ideal para ella, pero sí hizo todo lo posible para apoyarla en todo momento. Seguidamente, le deseó lo mejor en su vida.

"Que la vida le dé felicidad y triunfos. Le deseo lo mejor, en todo porque yo he estado en sus momentos. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí", indicó.