¡Más plata! Jefferson Farfán y el MILLONARIO NEGOCIO que está próximo a lanzar

Jefferson Farfán continúa en medio de la polémica. Y es que ahora, el exfutbolista de Alianza Lima está por lanzar un millonario negocio que promete ser el 'boom' en el país ¿De qué se trata?

Esta vez, fue Gabriel Calvo durante su programa 'Nadie se Salva', quien se encargó de dar a conocer esta tremenda noticia que pone en el ojo público a la 'Foquita'.

Según reveló, en la antigua Panamericana Sur, pasando exactamente la playa 'El Silencio', se está construyendo un mall. Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta noticia fue que dicho establecimiento sería de la propiedad del ex de Melissa Klug.

En esa línea, Calvo felicitó la manera en cómo Farfán está manejando actualmente sus negocios, descartando haber cometido alguna "infidencia" respecto a esta noticia, puesto que aseguró que todo el mundo sabe que el exdeportista peruano tiene mucho dinero por su gran carrera en el fútbol.

"Está haciendo muy bien sus negocios. Acá no estoy cometiendo ninguna infidencia, ni nada. 'Ay no me digas eso que me van a secuestrar'. Todo el mundo sabe que tienes un cu** de plata. Y la 'Foquita' es mi 'pata'", agregó.