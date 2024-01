Mayra Couto revela sus deseos de volver a actuar en 'Al Fondo Hay Sitio': "Aunque sea para un cameo"

Mayra Couto vuelve a remecer la farándula peruana al revelar que uno de sus mayores deseos es volver a interpretar un papel dentro de la serie que le permitió alcanzar una gran popularidad y fama, como 'Al Fondo Hay Sitio'.

La actriz, de 32 años, retornó al Perú tras vivir en Cuba y Colombia para encontrar una nueva oportunidad laboral y entre ellos no descarta la posibilidad de volver como 'Grace Gonzáles', a pesar de que, en el 2020, impuso una demanda por acoso a su compañero Andrés Wiese y generó opiniones divididas del resto de reparto artístico.

"La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho y crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos; todo está bien", comentó la actriz.

Durante su entrevista a un medio local, Couto recordó el momento más crítico de su vida profesional y artística tras denunciar públicamente presuntos acosos en las grabaciones de las escenas de la serie peruana por parte de quien fue su esposo ficticio, Andrés Wiese.

Además, recalcó que, tras el archivamiento de la demanda, recibió constantes ataques y amenazas por los seguidores del actor, y que sintió que su vida peligraba porque sus datos se vieron expuestos, así como su familia más cercana, obligándola a cerrar todas sus redes sociales.

"Salí a denunciar sin abogado, sin Internet. Estaba en Cuba. Solo me cargaba Instagram. Ese día, ni bien denuncié, una chica feminista me escribió para avisarme que alguien estaba publicando toda mi información: mi dirección, mi teléfono, los nombres de mis papás, mis estados financieros, mi número de cuenta del banco y cuánta plata tenía. Empecé a temblar. Mis papás estaban aterrorizados. Temían que les hagan algo. A mí me amenazaron de muerte. Cerré todas mis cuentas. Fue hardcorde", expresó.