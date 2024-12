Melissa Klug hizo LLORAR a Samahara Lobatón con emotivo mensaje navideño: "Estoy orgullosa"

Samahara Lobatón protagonizó un emotivo momento ante las cámaras de televisión. Durante su participación en el programa 'América Hoy', la influencer fue sorprendida por su madre, Melissa Klug, quien le dedicó un mensaje en medio de los preparativos para su celebración por Navidad.

En pleno magazine, la hija de Abel Lobatón recibió una sorpresa por parte de su progenitora. La 'Blanca de Chucuito' grabó un video en donde le envió un saludo por las fiestas navideñas, en donde resaltó que estas serían algo distintas, ya que no contarán con la presencia de un importante ser querido.

"Hola hijita de mi corazón. Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela y tenerlas en mi vida. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestras vidas, pero la vida es así. Sigue siendo esa madre coraje que eres. Estoy orgullosa en el ser humano en que te has convertido", indicó la empresaria.