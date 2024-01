Melissa Paredes habría revelado la razón detrás de su ruptura con Anthony Aranda: "Me quieren manejar"

La noticia de la ruptura entre la reconocida actriz Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, a pesar de su compromiso en matrimonio, ha generado gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, la peruana parece haber dejado entrever las posibles razones detrás de esta decisión a través de sus interacciones en las plataformas digitales.

La exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' anunció oficialmente el fin de su relación a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el cual fue repostado por Aranda minutos después. Esta noticia suscitó especulaciones y preguntas sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar este camino.

Aunque Melissa Paredes no ha ofrecido declaraciones explícitas sobre los motivos de la ruptura, la cuenta verificada de 'Pajita', señaló que la actriz habría estado enviando indirectas a través de sus interacciones en redes sociales.

Melissa Paredes en indirectas! Melissa con todo cariño, carro no eres, pero los estacionamientos los manejabas bien! pic.twitter.com/JeeUzgsdf0

Estos peculiares mensajes se manifestaron en forma de 'likes' en publicaciones de autoayuda y frases comunes que sugieren una posible razón detrás de la decisión.

"No duro en relaciones porque me quieren manejar y carro no soy". Este mensaje enigmático ha desatado una ola de especulaciones sobre la dinámica de la relación y los posibles conflictos que llevaron a la ruptura.