Melissa Paredes revela por qué había roto su relación con Anthony Aranda: "Terminar reaviva la llama"

¡Nuevamente juntos! Melissa Paredes reapareció en la pantalla de la mano de Anthony Aranda. La parejita se presentó en el programa 'Mande Quien Mande' y compartió algunos detalles de su relación. Como se recuerda, hace unas semanas, dejaron en shock a todos sus seguidores al anunciar su ruptura.

Sin embargo, tras muchas especulaciones, los 'tortolitos' se mostraron juntos y confirmaron su reconciliación, jurándose amor por todo lo alto. Por ello, Melissa contó la fuerte razón para alejarse temporalmente del bailarín ¿Qué pasó?

La actriz explicó que, muchas veces, es necesario tomar distancia de la pareja para 'reavivar la llama del amor'. Al parecer, esta medida les habría funcionado de maravilla, debido a que, tras retomar su romance, ahora se muestran más felices que nunca.

Sin embargo, Melissa Paredes lamentó que muchos programas hayan aprovechado su ruptura para especular sobre una posible infidelidad, y hasta promocionar algunos programas vendiendo un ampay.

"Fue demasiado arrebatado, pero hasta aprovecharon para vender su programa con nosotros, eso me pareció demasiado abrupto. Se especula con alguna prueba. El qué pasó queda para nosotros porque son temas de pareja, no tenemos por qué dar las explicaciones del caso, pero nos dimos cuenta ambos que podemos superar esas pequeñas cosas en una relación que lleva a desacuerdos. No es nada grave, dijimos que si hay amor, todo se puede (...) No hubo infidelidad (...) A veces compartimos mucho tiempo juntos, puede ser que haya jugado en contra", sostuvo.