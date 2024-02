¿Melissa Klug y Jesús Barco regresaron? Samahara expone EN VIVO situación sentimental de su madre

La reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco era una situación que se veía venir. Esta vez, fue Samahara Lobatón, hija de la empresaria, quien, al parecer sin querer, expuso que su madre y el futbolista ya se habrían dado una nueva oportunidad en el amor.

La hija de la popular 'Blanca de Chucuito' se presentó en el set de 'América Hoy' para participar en una de las secuencias que tenían programadas. Sin embargo, no pudo evitar referirse a la situación que atraviesa actualmente su progenitora y Jesús Barco, quienes se separaron presuntamente por una infidelidad.

Al respecto, la influencer de 21 años solo tuvo palabras positivas hacia el jugador de Sport Boys, resaltando que es una persona muy importante para ella, su hija y toda su familia debido a que lo ven como un padre.

Enseguida, la joven dejó en claro que Jesús Barco continúa siendo el prometido de su madre, quien hace aproximadamente tres meses dio a luz a su sexta bebé, fruto de su relación con el futbolista 'rosado'.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco cobraron aún más fuerza, luego de que el futbolista apareciera en la casa de la empresaria con globos por el Día de San Valentín.

Las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' confirmaron que pasaron la noche juntos debido a que se puede ver al jugador llegando a la casa de la ex de Jefferson Farfán alrededor de las 6 de la tarde y saliendo por la mañana.

"Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia, así que lo seguirán viendo por mi casa", dijo la Klug.