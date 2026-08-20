Niña dibujó a su perrito desaparecido tras el terremoto que azotó Colombia y reencuentro enternece las redes

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En medio de las historias de búsqueda y rescate que ha dejado el terremoto de magnitud 7.4 que azotó Colombia, se encuentra la de una niña que luego de realizar el dibujo de su perrito que se perdió tras la emergencia y el reencuentro entre ambos enternece las redes sociales.

La búsqueda de un perrito tras terrremoto en Colombia por parte de una niña

Entre las calles de la ciudad Cali, una infante llamada Antonia salió a buscar a Bruno, su querido amigo de cuatro patas desaparecido recientemente por el fuerte movimiento telúrico que se registró el pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó.

Ella llevaba en mano una hoja de papel en el que había ilustrado a su mascota junto a este había colocado su nombre así como el número con el que podría contactarse la persona que se haya encontrado con él.

Por su parte, la Fundación Gloria Mariana de Cali se sumó a la causa y compartió la tierna historia a a través de sus redes sociales oficiales y visibilizó la búsqueda del can. Además, destacaron la determinación de la menor para hallar a su fiel compañero.

La difusión del dibujo no fue solamente un acto de comunicación sino que también uno de solidaridad. Diversas personas que vieron a la niña o que conocieron esta historia en Facebook o Instagram y otras organizaciones locales comenzaron a compartir la imagen y a preguntar en sus propios entornos sobre el paradero de Bruno.

Así ocurrió el emotivo reencuentro

La localización del perrito, sano y salvo, llegó tras varias horas de incertidumbre. Vecinos que reconocieron a la mascota gracias al dibujo o que lo encontraron caminando por las calles alertaron a la familia.

El reencuentro fue emotivo debido a que la niña pudo abrazar nuevamente a su compañero poniendo fin así a una jornada marcada por la tensión del terremoto de magnitud 7.4 y la esperanza de recuperar a un ser querido.

Dicho momento fue de alivio y alegría ofreciendo una especie de respiro en medio de la emergencia y sirvió como recordatorio de la importancia de la ayuda comunitaria frente a situaciones de crisis.

Entre las tantas historias de búsqueda y rescate, tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que azotó a Colombia desde hace un poco más de una semana, se encontraba la de una niña que realizó el dibujo de su perrito pérdido en Cali y después de una ardua jornada logró tener un reencuentro con el que ha enternecido las redes sociales.