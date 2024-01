¡'Munda' en vez de mundo! Mayra Couto defiende el uso del lenguaje inclusivo: "Las feministas lo utilizan"

Mayra Couto causó polémica hace algunos años tras compartir un peculiar post donde propuso utilizar la palabra 'munda' en vez de mundo. Recientemente, la actriz decidió defender lo que alguna vez escribió, alegando que fue un momento inspirador para ella.

Esta publicación hecha en 2019 generó mucha controversia, por lo que Mayra no pudo ser ajena a las críticas de los usuarios, quienes calificaron de insensato lo que compartía abiertamente en sus redes sociales.

Así pues, en una reciente entrevista con diario 'El Comercio', la recordada 'Grace Gonzáles' de 'Al Fondo Hay Sitio' señaló que su publicación fue una total inspiración para ella.

Sin embargo, dejó en claro que no fue quien creo la controversial palabra debido a que ya era un término bastante empleado por feministas.

"Entiendo que 'munda' es mundo. Fue un post que hice en Instagram súper inspirador, como metafórico. Las feministas utilizan esa palabra. No la inventé yo. Sin embargo, cuando la dije, me agarraron de saco de box. La idea no es cambiar el planeta sino abrir un caminito y que no nos sigan matando", declaró al medio.