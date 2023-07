Yarita Lizeth detiene concierto para proteger a una mujer y expulsar a su agresor del evento

La cantante Yarita Lizeth protagonizó un emotivo momento durante uno de sus conciertos al detener el espectáculo para pedir que retiren a un sujeto que estaba agrediendo a una mujer. La artista peruana expresó su indignación y solidaridad al tomar esta decisión en defensa de la víctima.

En el concierto, Yarita Lizeth ordenó a sus músicos detener la canción que estaban interpretando para que los encargados de seguridad actuaran rápidamente y sacaran al agresor del local.

"No voy a permitir que un hombre esté pegándole a una mujer. Saquen al señor de azul. No es justo que un hombre esté aquí golpeando a una mujer", afirmó enérgicamente la cantante.

La cantante se llevó una sorpresa desagradable en otro evento donde tenía programada su presentación. Yarita Lizeth fue retirada del espectáculo Contigo Perú, un festival musical y gastronómico que tenía lugar en el Parque de la Exposición en Lima.

A través de su cuenta de Instagram, la cantautora peruana informó a sus seguidores sobre esta situación y expresó su tristeza e indignación.

En un emotivo mensaje, Yarita Lizeth compartió que había sido contratada por la empresa Leopardo Producciones para participar junto a otros grandes artistas en el evento. Sin embargo, días antes de la fecha, la productora la retiró del festival sin ofrecerle una explicación clara y dejándola sin la posibilidad de presentarse junto a sus seguidores limeños.

"Quiero anunciarles que este 28 de julio me programaron para un evento en el Parque de la Exposición en Lima y me hicieron un contrato de la empresa Leopardo Producciones para una participación que tenía que dar junto a grandes artistas, y yo muy emocionada por mis redes sociales confirmé mi presencia", dijo en un inicio.

La cantante expresó su desconcierto ante esta decisión y manifestó que era la segunda vez que le impedían actuar sin comprender los motivos detrás de tal decisión. La eliminación de su participación en el cartel de Contigo Perú generó cuestionamientos y descontento entre sus seguidores.

"Pero en estos días me dicen que me retiraron del festival Contigo Perú, me retiraron del evento, me cancelaron. Todos los demás artistas sí se van a presentar, a la única artista que la están retirando es a Yarita Lizeth, la 'Chinita del Amor'. Las razones no las entiendo, no las comprendo", explicó apenada.