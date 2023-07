Erick Elera sobre besos con Melissa Paredes en 'AFHS': "Si me toca, tengo que hacerlo"

El ingreso de Melissa Paredes a la teleserie 'Al fondo hay sitio' ha causado revuelo, ya que su personaje 'Patty' se ha visto relacionado directamente con 'Joel', interpretado por Erick Elera, quien tras la posibilidad de protagonizar una escena de besos con Melissa, dijo no tener problemas.

El popular "cara de pez" declaró en entrevista a un conocido medio local, que no tendría algún problema en besar a su nueva compañera de trabajo; además, destacó que le gusta el giro que su personaje ha tomado en estas últimas semanas.

Por otro lado, se refirió a los comentarios de su excompañeros de la serie Sergio Galliani, quien hace poco indicó que no conoce a Melissa Paredes y mucho menos al personaje que ahora interpreta en la famosa serie.

"No me parece que Sergio la haya minimizado. Si alguien me dice 'no conozco a Erick Elera', pues no tengo por qué ofenderme. No tengo por qué ser conocido para todo el mundo", declaró a Trome.

Aprovechando que Melissa ha dado que hablar en la serie de América TV, una reportera de "Amor y fuego" le consultó a Anthony sobre la posibilidad que Melissa bese a algún compañero actor y su respuesta sorprendió.

"Ya le he dicho que no me avise, que no lo quiero ver. Ese día me quedo en las clases ensayando. Y que no me cuenten, que pase. Mentira, no, fresh, es parte de... no sé si va a haber o no, pero si hay es parte de", dijo de forma sarcástica.