Rodrigo Cuba niega reconciliación con Ale Venturo: ''Tenemos cosas que resolver''

Luego de muchas semanas envuelto en la polémica, Rodrigo 'Gato' Cuba señaló que aún no ha retomado su relación con Ale Venturo; sin embargo, se encuentra haciendo méritos para recuperar su amor.

Durante una entrevista al medio local 'Trome', el futbolista de Sport Boys admitió seguir enamorado de la empresaria y dueña de 'La Nevera Fit', por lo que no descansará hasta obtener el perdón de la rubia y recuperar la familia que formó con ella.

Cuba recalcó que, actualmente, ambos tienen una relación de padres. Esto, pensando en el bienestar de la pequeña Aissa, quien tienen pocos meses de haber nacido.

"Ahorita estamos en una relación de padres, no estamos en una relación de pareja, no te podría mentir'', señaló al medio local.

Asimismo, afirmó que continúa amando a la mejor amiga de Natalie Vértiz y que se lo ha repetido en muchas oportunidades. No obstante, ambos tienen muchas cosas que resolver y que, por el momento, lo más importante para ellos es su bebé.

''Es evidente que yo sí la amo y me encanta, no tengo por qué negarlo, se lo he dicho a ella veinte mil veces. Pero al final creo que hay bastantes cosas que nosotros tenemos que resolver. Lo principal es que estemos ambos bien por la bebé", continuó declarando.