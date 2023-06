Nataniel Sánchez y Andrés Wiesse: Los recordados actores de ''AFHS'' se reencontraron en Barcelona

Nataniel Sánchez y Andrés Wiesse, quienes interpretaban a Fernanda y Nicolás de las Casas en la serie ''Al fondo hay sitio'' se reencontraron en Barcelona, España, protagonizando un emotivo momento.

Ambos actores compartieron fotografías de su emotivo encuentro través de sus redes sociales y emocionaron a sus fanáticos.

Tal y como se observan en las fotos, Nataniel y Andrés posan abrazados en alguna plaza del país europeo.

Por su parte, Nataniel también dejó una bonita descripción en la fotografía que subió a redes.

Los fanáticos de ambos actores no dudaron en comentar, pues lograron emocionarlos e incluso pidieron que regresen a la serie.

La actriz reveló en entrevista con Jesús Alzamora para su programa de YouTube ''La Lengua'', los motivos por los cuáles no deseaba continuar en la aclamada serie del canal 4 (América Televisión).

Esta decisión le causó mucha angustia, por ello le tomó bastante tiempo meditarla y asimilarla.

"Tenía que ver que cuando acabó Al fondo hay sitio, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: 'Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal'. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de decir y que me que me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica", relató al conductor de ''La Lengua''.