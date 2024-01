¡Grave! Ale Fuller muestra como quedó su rostro tras sufrir quemadura en 'El Gran Chef Famosos'

La actriz Alessandra Fuller, participante del reality de cocina 'El Gran Chef: Famosos', compartió a través de sus redes sociales cómo quedó su rostro luego de haber sufrido una grave quemadura en el programa de Latina.

Pese a tener las precauciones debidas para manejar la olla a presión, la artista peruana tuvo un accidente al abrir la lata de leche condensada en el episodio emitido el viernes 19 de enero. Esto provocó que Ale Fuller deba ser atendida por el equipo médico del programa.

"Me cayó en la mano y en la cara", dijo Ale entre sollozos antes de ser auxiliada. Mónica Torres y Tilsa Lozano, al ver la desesperación de su compañera, corrieron a ayudar. "No quiero, quiero seguir", dijo Fuller, pero fue retirada por precaución.

Luego de tener que abandonar la cocina por el accidente, la participante volvió al set con la intención de terminar el segundo plato de la noche y no caer en sentencia. Sin embargo, José Peláez le comunicó que faltaba poco tiempo y no tenía esa opción.

"Ale Fuller, no vas a poder cocinar, yo sé que tú quieres cocinar. Quedan solamente 10 minutos. No vas a poder cocinar. Nos vamos a ver nuevamente en Noche de Sentencia", dijo el conductor.

La amiga de Renato Rossini Jr. expresó su determinación ante la adversidad mediante una publicación en sus redes sociales, donde evidenció los momentos que pasó cuando fue atendida en la clínica.

"Abrazaré mis cicatrices para recordarme que esta batalla aún no termina, para recordar ese compromiso y entrega que tanto me moviliza. No hay nada más valioso e importante que intentarlo hasta el final. Gracias por tanto cariño y por esas hermosas palabras que me impulsan a seguir adelante. Vamos por esa olla de oro", escribió la actriz.