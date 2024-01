Armando Machuca eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Me voy contento por tanto amor"

Armando Machuca se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

Como era de esperarse, los 'chefcitos' lamentaron su salida del programa y en especial porque ya no lo volverían a ver con sus ocurrencias al lado del cantante peruano, Mauricio Mesones.

En la última edición del reality, que logró robarse los corazones de todas las familias peruanas, Armando Machuca, Nico Ponce y Mauricio Mesones llegaron hasta el set para demostrar sus mejores habilidades en la cocina y tratar de defender su permanencia en la competencia.

José Peláez les dio la bienvenida, así como al jurado conformado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y el chef invitado Rafael Piqueras, quien llegó en reemplazo de Javier Masías, quienes revelaron que el primer plato a preparar era el tradicional suspiro a la limeña, en honor a la celebración del aniversario de Lima.

Una vez culminado el tiempo, la línea de jueces reveló que la persona que obtuvo el beneficio era Mauricio, por lo cual podría contar con el apoyo de Piqueras por seis minutos. Seguido a ello, señalaron que todos debían preparar el segundo plato: ¡causa a la limeña!

Al lograr emplatar, todos los participantes pasaron al comedor para ver y conocer la opinión del jurado sobre la sazón de sus platillos. Tras una ardua deliberación, revelaron que Mauricio Mesones y Nico Ponce lograban pasar al siguiente nivel de la competencia.

Por ello, el actor y comediante Machuca no pudo evitar conmoverse y dedicar una emotiva despedida hacia todas las personas que siempre le dieron su apoyo y cariño.

"Solo me queda agradecerles y pedirles un aplauso para todos los técnicos de ahí atrás. Y nada, para los que dicen que me van a extrañar, ya saben dónde estoy, ahí los espero. (...) Me han regalado tanto amor que me voy contento porque hace algunos meses ese amor no era tan grande como el que tengo ahora. Son lo máximo. Los quiero, los adoro. Ya saben dónde estoy, nos vemos en el teatro, nos vemos en las redes. A seguir luchando amigos. Recuerden: retroceder nunca, rendirse jamás.