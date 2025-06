Nicola Porcella encendió las alarmas tras ser hospitalizado de emergencia en México

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality Nicola Porcella puso en alerta a sus fans luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia en México, país donde actualmente reside y trabaja. La noticia la confirmó el mismo presentador durante una entrevista en el programa matutino Hoy.

Nicola Porcella, quien ganó gran popularidad en México tras su participación en La casa de los famosos, donde conquistó al público y logró el segundo lugar detrás de Wendy Guevara, vivió una inesperada noche complicada.

Según contó, la madrugada del 5 de junio empezó con un malestar fuerte en el estómago que rápidamente se complicó: "Me dio una infección al estómago, pero nunca me había sentido tan mal. Primera vez que me enfermo estando lejos y solo", declaró con sinceridad.

El problema parece haberse originado por algún alimento en mal estado que consumió, pues poco después empezó a vomitar sin control, lo que lo llevó a buscar ayuda médica inmediata.

"Comencé a vomitar sin parar, entonces tuve que ir al hospital", relató Nicola Porcella. Esta situación alarmó a sus seguidores, quienes no dudaron en mostrar su preocupación a través de las redes sociales.

A pesar de lo fuerte que fue el episodio, Nicola Porcella mostró buen ánimo y reveló que, aunque todavía siente algunas molestias, no ha dejado de cumplir con sus responsabilidades laborales.

"Todavía me siento un poquito mal, pero hay que chambear. Tú sabes que no podemos dejar de chambear. Así que ya unas cuantas inyecciones y listo", afirmó con esa energía que lo caracteriza.

Nicola Porcella confiesa beso con chica trans

Hace unos días, Nicola Porcella volvió a dejar a más de uno con la boca abierta tras contar una anécdota inesperada en el pódcast Cómplices del desmadre.

Esta vez, se animó a hablar de una experiencia que vivió durante su viaje al Mundial de Qatar, cuando pasó por Dubái y tuvo un encuentro bastante curioso con una mujer trans en una discoteca.

oteca y que, pese a las dudas sobre su identidad, optó por seguir el momento. "La verdad que era súper guapa. Yo tengo entendido es que en Dubái hay un problema con las chicas trans. Entonces era mi duda. Cuando ella me da el Instagram, veo la banderita. Entonces, les cuento que no sabía o la sigo besando. Bueno, la seguí besando", confesó.

