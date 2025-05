Nicola Porcella recuerda beso con chica trans en el Mundial de Qatar: "La verdad que era súper guapa"

Nicola Porcella no se guardó nada y soltó tremenda bomba en su pódcast Cómplices del desmadre. El exchico reality dejó a más de uno con la boca abierta al revelar una experiencia inesperada durante su paso por el Mundial de Qatar, más precisamente en Dubái. Su historia del beso con una chica trans no tardó en incendiar las redes sociales.

Durante un nuevo episodio de Cómplices del desmadre, Nicola Porcella y su compañera, Karina Torres, estaban rajando como siempre, hasta que se sumó Rafael Cardozo como invitado especial.

Y ahí fue cuando se desató el verdadero desmadre. El exchico reality recordó, entre risas y con ese tono relajado que lo caracteriza, una anécdota que vivió en una discoteca de Dubái.

Porcella empezó diciendo: "La verdad que era súper guapa". Según contó, conoció a la joven en plena fiesta y, aunque le entró la duda sobre su identidad, decidió dejarse llevar por el momento.

"Yo tengo entendido que en Dubái hay un problema con las chicas trans. Entonces era mi duda. Cuando ella me da el Instagram, veo la banderita... Y no sabía si parar o seguir. Bueno, la seguí besando", soltó el exchico reality, desatando carcajadas en el estudio.

Rafael Cardozo, por su parte, no se quedó atrás y metió su cucharita con una broma que desató risas: "La chica lo engañó porque era bien bonita. (Nicola) la besó y después estaba en duda".

La historia no quedó ahí. Karina Torres, bien metida en el chisme, quiso saber si hubo algo más. ¿Siguió el contacto? ¿Hubo segunda vuelta? Nicola Porcella respondió sin rodeos, y fiel a su estilo, remató la historia con su clásica chispa.

"No, ella se fue. Me dijo 'me tengo que ir' y yo que no tenía ni un peso en el bolsillo... se fue, me dejó", contó entre risas. Todo quedó en ese beso misterioso, una anécdota que —según él— fue una simple travesura de viaje, pero que ahora tiene a medio internet comentando.