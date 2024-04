¡No cierra la fábrica! Jefferson Farfán revela que anhela tener un hijo más en su vida: "Todavía puedo"

Jefferson Farfán vuelve a remecer la farándula nacional tras la revelación de su entrevista realizada el día de ayer. El exjugador de Alianza Lima reveló sus deseos de convertirse en padre por quinta vez.

La 'Foquita' fue visitado por las conductoras del programa 'América Hoy' para conocer a detalle su lujosa vivienda, que incluso incluye un búnker, así como descubrir aspectos desconocidos de su vida privada.

Entre las distintas interrogantes surgió una que causó gran revuelo, ya que le permitía dejar abierta la posibilidad de agrandar su familia, a pesar de que ya tiene cuatro hijos.

Brunella Horna quiso saber si los rumores de que Farfán se realizó una vasectomía era cierto, quedando impresionada con la respuesta.

"¿Es mito o verdad que ya cerraste la fábrica y no piensas tener más hijos? Para mí es mito". Ante ello, el ex de Melissa Klug respondió con una gran sonrisa: "Mito, mito. Unito más, me encantaría, todavía puedo".