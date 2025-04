Piero Quispe ROMPE SU SILECIO y se pronuncia tras sonado AMPAY con Olenka Mejía ¿Qué dijo?

En los últimos días, Piero Quispe dejó de ser protagonista de los portales deportivos para pasar a los de espectáculos luego que Magaly Medina emitiera un ampay en su programa. En dichas imágenes, se aprecia al futbolista nacional ingresar al hotel del aeropuerto internacional Jorge Chávez junto a Olenka Mejía a pesar de mantener una relación formal con Cielo Berríos.

A pesar de que ya pasaron varios días de esta situación, el volante de la Selección Peruana no se había pronunciado hasta el momento. Finalmente, el hábil volante utilizó sus redes sociales para romper su silencio y pronunciarse ante sus seguidores.

Como se recuerda, Piero Quispe vio acción con su club este último miércoles cuando los Pumas de la UNAM se enfrentaron a los Vancouver Whitecaps por los cuartos de final de la Champions League de la Concacaf.

Dicho encuentro quedó igualado y el jugador formado en Universitario fue titular. Por ello, al finalizar el mismo utilizó su Instagram para publicar una serie de imágenes del cotejo junto a frase alentadora pensando en la vuelta.

En la última edición de Magaly Medina, Olenka Mejía volvió a presentarse para hacer una grave denuncia sobre su presunto vínculo amoroso con Piero Quispe. Durante esta charla, la joven modelo señaló haber recibido constantes amenazas por parte del entorno cercano del futbolista luego de los encuentros que sostuvieron a escondidas.

Incluso, señaló haber sido intimidada hasta el punto de obligarla a firmar un contrato de confidencialidad para que no contara a ningún medio su vínculo. Según relató, fue la esposa del representante del volante nacional quien la contactó en varias ocasiones; sin embargo, se negó pese a la insistencia.

"Ella quería que yo le dé tranquilidad a Piero y quería que yo me reúna con ella para firmar un contrato de confidencialidad donde yo no voy a hablar de Piero. Si a mí me entrevistan o algo, yo diga que yo no conozco a Piero", contó en el show de la 'Urraca'.