¿No escarmienta? John Kelvin fue detenido por conducir en presunto estado de ebriedad en San Borja

El cumbiambero John Kelvin volvió a ser protagonista de una nueva polémica tras haber sido detenido en el distrito de San Borja por manejar en presunto estado de ebriedad. Según pudo conocer Exitosa, el cantante nacional fue interceptado por agentes de la Policía Nacional luego de haber asistido al velorio de Víctor Yaipén.

Efectivos de la PNP intervinieron a John Kelvin al rededor del medio día de este martes 21 de enero mientras conducía su auto. Luego de ello, fue llevado a la comisaría más cercana para ser sometido al examen toxicológico de rigor el cual habría arrojado positivo.

Según indicó Omar Coca, reportero de Exitosa, Jonathan Sarmiento Llanto habría asistido horas antes al velorio del fundador de la orquesta Candela, Víctor Yaipén, quien recientemente falleció tras una ardua lucha contra la diabetes.

Tras darse a conocer la noticia, el cumbiambero John Kelvin se pronunció sobre su intervención y aseguró que nunca estuvo detenido sino que solo fue intervenido de manera protocolar.

Asimismo, aseguró que la prueba de dosaje etílico que se le tomó reveló un pequeño grado de alcohol solo porque había brindado anteriormente, pero que se sentía en completas condiciones para conducir.

"El que no la debe no la teme. Siempre voy a acatar las leyes. No voy a aceptar más difamaciones", sentenció en su perfil público de redes.