¡A plena luz del día! Sujetos roban camioneta a empresario cuando recogía a su hijo del colegio

Una ola de delincuencia continúa amenazando a Lima. En esta ocasión, en el distrito de Villa El Salvador, dos delincuentes con armas de fuego robaron una camioneta a un empresario mientras recogía a su pequeño hijo del colegio.

¿Qué ocurrió?

En conversación con Exitosa, la víctima, que ha decidido reservar su identidad por temor a represalias, contó que el asalto armado sucedió después de haber recogido a su menor hijo del colegio con su camioneta Ford Ranger.

Según su relato, los malhechores aparentemente habían estado siguiendo sus pasos con bastante antelación, ya que alcanzaron a interceptarlo y encañonarlo para que entregue su vehículo cuando se encontraba de regreso.

"Me han asaltado dos personas delante de mi menor hijo. No han tenido el reparo. Estoy cerca a un parque a una caseta de serenazgo. Dos delincuentes me venían siguiendo después de recoger a mi menor hijo. Me han encañonado. Jamás nadie va a poner una balanza esa situación, así que tuve que salir y entregar el vehículo", declaró la víctima.