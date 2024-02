¡No la pasa! Mamá de Yotún arremete contra Ana Paula y aconseja a Doña Peta: "Yo la hubiera enfrentado"

Ana Paula Consorte llegó a Lima, hace unas semanas, acompañando a Paolo Guerrero. Desde ese momento, la brasileña generó más de un comentario por la actitud que mostró en redes sociales, luego de que el 'Depredador' llegara a un consenso con la UCV, pues ella no estaría de acuerdo con ello y habría tenido un roce con Doña Peta.

Por esta razón, muchos pensaron que las publicaciones que compartía la modelo, en sus redes sociales, serían indirectas para la madre de futbolista; por lo que algunos no dudaron en dar su opinión al respecto.

María Julia Flores, mamá de Yoshimar Yotún, fue consultada sobre el supuesto distanciamiento entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, conflicto en el que Doña Peta también estaría involucrada.

Por ello, la progenitora del jugador de Sporting Cristal dio su opinión y sorprendió al decir que ella hubiera encarado a la garota, pues considera que su comportamiento ha sido una falta de respeto.

"La madre hasta que se muera con el hijo, diga lo que diga la nuera. Yo me hubiera enfrentado a mi nuera, no puede poner esas cosas. No puede poner eso, se hace un problemón", sostuvo en 'América Hoy'.