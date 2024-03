¡No puede ser! Julián Zucchi suspende importante proyecto tras escándalo con Yiddá Eslava ¿Qué pasó?

Julián Zucchi sigue en el ojo de la tormenta tras el ampay que protagonizó con la reportera de Magaly Medina. Sumado a ello, su expareja, Yiddá Eslava, lo terminó de hundir al acusarlo de haberle sido infiel cuando estaban juntos.

Toda esta polémica parece que habría afectado al artista argentino, quien no se encuentra pasando por un buen momento. En los últimos días lo hemos visto declarando para diversos programas de espectáculos con la finalidad de defenderse y negar dichas acusaciones en su contra.

Esta vez, Julián Zucchi sorprendió a todos sus fans con una mala noticia, anunció con pesar que 'Amor de miel', show que venía realizando con Natalia Salas, ha sido cancelado.

julián Zucchi suspende proyecto.

Tras el ampay que protagonizó Julián Zucchi con Priscila Mateo, Yiddá Eslava fue consultada al respecto y sorprendió al revelar que el padre de sus hijos le fue infiel, y que por ello terminaron su relación.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente, se rompe el vínculo de amigos y de pareja (...) No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con mi decisión. Yo merezco a alguien que me respete como mujer", expresó entre lágrimas.