¡Las tóxicas! Estas artistas usaron GPS para seguir a sus parejas: Yiddá Eslava, Michelle Soifer y más

Yiddá Eslava remeció la farándula peruana al confesar que se separó de Julián Zucchi porque le fue infiel. Tras esta acusación, el argentino habló sobre el drama que vivió su relación y reveló que la artista lo seguía con GPS ; detalló que en Argentina rastreaba sus pasos y podía acceder a toda su información personal.

"No tuve una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y seguía, sabía en qué lugar yo estaba", s ostuvo recientemente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos uno de estos casos en el mundo del espectáculo. Diversas figuras de este ambiente han revelado que siguen a sus parejas con GPS. Aquí te contamos quiénes son.

Michelle Soifer reveló en 2020, que usaba GPS con su novio Giuseppe Benignini, más conocido en la farándula como el 'Principito'.

"Yo soy recontra celosa, recontra... Yo tengo un app donde yo, obviamente por seguridad, por su seguridad le he dicho que se lo baje para que se ponga y ahí yo sé dónde está, cuánto tiempo se quedó ahí, si salió o si se fue a un lado, ahí me dice todo. Esa app es lo mejor que me ha pasado, es por su bien", contó.