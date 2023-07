¿No la supera? Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que a Belinda

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a causar polémica luego de que en uno de sus conciertos le dedicara a su actual novia, Cazzu, la misma canción que en algún momento le dedicó a Belinda.

Fue criticado

Durante su concierto, Nodal tomó el micrófono y brindó unas palabras para la argentina Cazzu, quien es su nueva pareja, sorprendiendo a más de uno.

"Quiero dedicar esta canción llamada 'Eso y Más'. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a superar las adversidades de la vida... Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta'', dijo Nodal ante público.

Ante ello, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, sobre todo porque antes de iniciar con Cazzu, Nodal le había dedicado la misma canción a Belinda.

Esto generó que sus seguidores desaprobaran el detalle y opinaran que el mexicano, pese al tiempo que ya transcurrió, no muestra caballerosidad ni superación emocional ante la relación que tuvo con la intérprete de ''Luz sin gravedad''.

Sumado a ello, hubo quienes consideraron que Nodal ''es una persona que actúa de manera impulsiva y carece de autenticidad''. Otros usuarios resaltaron el actual éxito de Belinda y como es que viene afrontando las indirectas de su expareja, con total indiferencia.

En las redes sociales, continúa la polémica, pues los seguidores vienen debatiendo acerca de la actitud del cantante y cuestionan sus motivos al dedicar la misma canción a dos parejas distintas.

Envió indirectas a Belinda con una de sus canciones

''Quédate'' fue una de las canciones que estrenó el cantante mexicano hace unos meses. En ella describe como un amor puede sacar a flote lo peor de una persona cuando todo se termina y quedan heridas.

Muchos de sus seguidores, sin duda, se preguntan si este nuevo ''single'' es una indirecta para la actriz de la recordada novela Cómplices al rescate debido a la letra.

''Tú sacaste la peor versión de mí / Lo más bajo que he caído fue por ti / Yo no merecía to' esto / Ni de lección pa' ser honesto'' es lo que dice la parte inicial de la canción.

Cabe precisar que, Cazzu y Christian Nodal se encuentran próximos a ser padres, motivo por el cual, muchos usuarios critican el hecho de que le haya dedicado la misma canción a su novia argentina que en algún momento señaló que era para Belinda.