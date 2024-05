Nuevas víctimas de estafa del exnovio de Gabriela Serpa la acusan de estar involucrada: "Ella sabía todo"

Gabriela Serpa está en el ojo de la tormenta luego que su exnovio Gonzalo Méndez haya sido acusado de haber estafado a decenas de personas para luego irse a Colombia. Ahora, han aparecido nuevas víctimas del prófugo y dejaron entrever que la actriz cómica habría estado al tanto de todos los delitos cometidos.

La noche de ayer, 'Magaly tv, la firme' presentó a más personas que cayeron en las mentiras de Gonzalo Méndez. Uno de ellos fue el empresario José Antonio Icaza, quien le entregó un total de 370 mil soles al exnovio de Gabriela, con la promesa que recibiría jugosas ganancias gracias a supuestas licitaciones con el Estado.

Fue este mismo empresario quien comentó que la actriz de 'JB en ATV' estaría al tanto de todas las acciones ilícitas de su expareja, ya que siempre lo acompañaba en todas sus reuniones. Además, reveló que decidió confiar en Méndez debido a que le aseguro que iba a recuperar una licitación con el Estado por 4.6 millones de soles.

"Yo tengo en casa de playa en Punta Negra y mi contacto lo trae (a Gonzalo Méndez) y viene Gabriela (Serpa), ella estaba ahí al costado, ella no puede decir que no sabe nada (...) Ella sabía todo", precisó.

Después de reunión, José Antonio presentó a su amigo el empresario Franco León, quien depositó los 340 mil soles en diferentes montos y ahora muchas personas lo están presionando para que devuelva el dinero.

"Venía en carros BMW, me dijo que tenía una empresa que invertía con el Estado (...) Ahí estaba con Gabriela (Serpa). Él manifestaba que la plata salía para fines de marzo, pero no veíamos la plata (...) Mi inversión está ahí y hay personas que me están presionando", sostuvo Franco León.