Gabriela Serpa rompe su silencio tras denuncias de estafa contra su novio: "No me vinculen más con él"

Gabriela Serpa se ha visto envuelta en polémica después que su novio desde hace varios meses sea denunciado por múltiples personas por un presunto caso de estafa. En medio de ello, la actriz cómica rompió su silencio, mientras que el acusado fugó del país con destino a Colombia.

Según las múltiples denuncias que Gonzalo Méndez tiene en su contra, se dedicaba a prometer jugosas ganancias previo a ciertos depósitos de dinero; con esta técnica logró engañas a muchas personas, entre ellos el modelo Israel Dreysuf.

La actriz cómica de 'JB en ATV', apenas se enteró de las denuncias contra Gonzalo Méndez, hizo un pronunciamiento mediante su cuenta oficial de Instagram y pidió que no la sigan vinculando con él, indicado que su relación había termiando.

"Yo siempre he sido reservada entorno a mi vida personal, pero en estos últimos meses se hizo pública la relación sentimental que mantenía. Es por eso que hoy me toca escribir para dejar un punto claro. Mi relación con el Sr. Gonzalo Méndez llegó a su fin. De todo corazón pido que no me vinculen más con él; y de hoy en adelante cada quien siga con su vida", publicó en historias de Instagram.