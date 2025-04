Olenka Mejía denuncia amenazas tras ampay con Piero Quispe en hotel: "El único responsable será el señor"

Olenka Mejía sigue dando que hablar. Esta vez, la modelo responsabilizó directamente a Piero Quispe por las amenazas que viene recibiendo tras difundirse su ampay con el futbolista en un hotel del aeropuerto Jorge Chávez. A continuación, te detallamos el mensaje compartido en sus redes sociales.

La modelo y abogada, Olenka Mejía, utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado a la opinión pública, donde denuncia estar siendo víctima de amenazas a través de llamadas y mensajes de WhatsApp. Esto a raíz de la difusión del ampay en el que se le ve ingresando a un concurrido hotel limeño para posteriormente encontrarse con el futbolista Piero Quispe, a quien, dicho sea de paso, responsabiliza por estos amedrentamientos.

"Hace días, a raíz de la reproducción de un video en el programa 'Magaly TV, La Firme', me vienen llamando de distintos números de los cuales me amenazan a mí y a mi familia. Hace un momento, me acaban de amenazar vía WhatsApp, (diciendo) que me hackearán todo, y efectivamente al minuto se fue mi línea telefónica", se lee inicialmente.