¡Rompe su silencio! Rodrigo Cuba aclara si le fue INFIEL a Ale Venturo con Valery Revello

Rodrigo Cuba se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ponerle punto final a su relación con Ale Venturo y de que se difundieran fuertes rumores sobre una presunta infidelidad con Valery Revello. Por tal motivo, el futbolista decidió pronunciarse y aclarar de una vez por todas la situación.

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', se difundió un informe donde una de las reporteras tiene una conversación vía WhatsApp con Rodrigo 'Gato' Cuba, quien, sin dudar, optó por aclarar los rumores que vienen acaparando las portadas de los diferentes medios de comunicación.

Y es que Laura Spoya aseguró, en su programa, tener información de primera mano que confirma que el futbolista le fue infiel a Ale Venturo cuando ella estaba embarazada. Asimismo, nombró a Valery Revello, dejando entrever que ella también habría sido una de las personas con las que él le habría jugado sucio a la rubia.

"Me gusta que toques el tema de la infidelidad de parte de Rodrigo Cuba porque sí fue una infidelidad, yo tengo información de primera mano porque yo soy amiga de Ale Venturo", mencionó la exreina de belleza en aquel momento.

Enseguida, agregó de manera contundente: "A la gente se le olvida que, cuando ella estaba embarazada, al 'Gato' Cuba se le captó con una señorita (...) A la gente se le olvida que, cuando ella estaba embarazada, al 'Gato' Cuba se le captó con una señorita".

Ante ello, el exjugador de Sport Boys salió al frente para descartar haberle sido infiel a la madre de su segunda hija: "¿Le fuiste infiel a Ale con Valery Revello?", pregunta la reportera. "No", responde el 'Gato' Cuba.

Finalmente, Rodrigo remarcó que su ruptura con la rubia no se dio por una tercera persona. "Entonces no fue por una tercera persona (...) Ya que hace días viene circulando un podcast donde han criticado a Ale por diferencias que hacía con tus pequeñas ¿Quizá en el futuro los podamos ver juntos?". En respuesta, el deportista aclaró: "No es por una tercera persona. Saludos, Verónica, te dejo".

De esta manera, Rodrigo Cuba dejó en claro que no le fue infiel a Ale Venturo con ninguna señorita y mucho menos con Valery Revello. Esto dejaría en duda lo dicho por Laura Spoya en su programa 'La Noche Habla'.