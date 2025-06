Onelia Molina deja entrever que hubo algo más entre Mario Irivarren y Vania Bludau en boda de Ale Baigorria

17/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Se acuerdan de la boda del año? Pues parece que no todo fue color de rosa. Onelia Molina lanzó unas declaraciones que nos hacen pensar que lo que vimos en las redes sociales fue solo la punta del iceberg. Según ella, en el famoso matrimonio de Alejandra Baigorria, "pasaron cosas" entre Mario Irivarren y Vania Bludau que no todos conocen.

Onelia Molina rompe su silencio

La última edición de Magaly TV, La Firme fue un verdadero terremoto farandulero, y la protagonista, nada más y nada menos que Onelia Molina, la popular integrante de Esto es guerra.

La influencer soltó unas declaraciones bien picantes sobre su ex, Mario Irivarren, y Vania Bludau ¿La razón de tanto alboroto? Una foto que se filtró donde ambos aparecen abrazaditos en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Onelia Molina dejó entrever que hay un montón de detalles ocultos detrás de su ruptura con el conductor de Good Time y de lo que realmente pasó en ese matrimonio.

Aunque no quiso contar toda la historia, dejó claro que su silencio tiene un porqué. "La verdad es que he pasado cosas y circunstancias en ese matrimonio, que decidí no contar, pero bueno, la gente lo puede ver y sacar sus conclusiones", afirmó Onelia, dejando a todo el mundo con la duda de qué tanto habrá sucedido en ese evento.

La odontóloga también recalcó que sus decisiones fueron basadas en hechos concretos. "Yo tomé una decisión con base en algo y las cosas caen por su propio peso", indicó la profesional.

Onelia Molina remarcó que al final, cada acción tiene su consecuencia, y que la verdad, tarde o temprano, siempre ve la luz. "Definitivamente, no estaba cómoda (en esa boda)", explicó.

Vania Bludau no se quedó callada

Por otro lado, Vania Bludau, la protagonista de la polémica foto con Mario Irivarren, también decidió hablar. La modelo confirmó que sí, se abrazó con Mario Irivarren, pero dejó en claro que ni se acordaba de ese momento.

"Ni siquiera me había acordado que me había colgado de ese", expresó la exintegrante de El gran chef famosos, intentando restarle importancia al abrazo que encendió todas las alarmas.

A pesar de que Vania Bludau quiso minimizar el abrazo, admitió que sí recordaba algunos detalles de ese momento. Sin embargo, se mostró esquiva y no quiso entrar en detalles. "Yo recuerdo algo, pero no lo puedo mencionar, ya es tema de él", añadió.

Además, la exbailarina, bien segura de que no pasó nada entre ellos, pidió que saquen el video de ese preciso momento para que todos vean la verdad.

Con todo lo dicho por Onelia Molina, queda claro que la boda de Alejandra Baigorria no fue solo un evento de celebración, sino también el escenario de situaciones que involucraron a Mario Irivarren y Vania Bludau.