Mario Irivarren NO luchará por recuperar el amor de Onelia: "Espero seguir siendo amigos"

Mario Irivarren y Onelia Molina han causado gran revuelo en la farándula tras confirmar su ruptura amorosa tras dos años de relación. El chico reality aprovechó en dejar en claro que no está en sus planes recuperar el amor de la modelo tras el escándalo por su deseo de llamar a su expareja, Vania Bludau.

Historia de amor que llega a su fin. Onelia Molina anunció, no solo en televisión, sino también a través de sus redes sociales, que su romance con el integrante de 'Esto es Guerra' (EGG) había llegado a su fin, a pesar de sus intentos de superar el escándalo ocurrido durante la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Dicha situación parece que desencadenó que la confianza, un pilar fundamental en cualquier vínculo, ya no estaba presente en la relación de los chicos reality. Es así como tras dar a conocer públicamente la noticia, Mario Irivarren no pudo evitar dar más detalles de su rompimiento en 'EEG', alegando que a pesar de todo siempre guardará un gran cariño por Onelia.

Sin embargo, lo que generó la sorpresa de todos fue al ser consultado si a futuro podría haber la posibilidad de que intente recuperar el amor de la odontóloga de profesión. Mario trató de no ahondar en el tema, pero con una actitud fría aseguró que respeta la decisión de Onelia y espera que más adelante puedan seguir siendo amigos.

"Las cualidades le sobran, gracias por todo este tiempo juntos. Y como tú lo mencionas, la vida nos permita en un futuro no muy lejano seguir siendo amigos. (¿Reconquistarás a Onelia?) A mí no me gusta tener que dar explicaciones en televisión de temas personales. Si eso lo pienso o siento, o no lo pienso o no lo siento, es algo interno, que me lo guardo para mí, no son detalles que pienso compartir acá", señaló la 'Calavera Coqueta'.