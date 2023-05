¿Paloma Fiuza estaría conviviendo con Tomi Narbondo? La modelo se pronuncia

La modelo Paloma Fiuza atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto al uruguayo Tomi Narbondo, pues ya cumplió dos meses saliendo con él y muchos fanáticos se preguntan si la pareja ya se encuentra conviviendo.

La garota confesó que se siente en paz y muy tranquila junto al modelo, quien sería el más romántico de la relación, pues le dedica muchas canciones románticas.

"Estoy tranquila, estoy feliz, creo que merecía esa etapa de mi vida que estoy relajada y nos llevamos súper bien y eso es lo importante. Tuve la oportunidad de escuchar todas sus canciones y es muy bueno, él tiene mucho talento y a mi me encanta y lo que más me gusta es que siempre encuentra una historia. Yo soy de Brasil y me encantan las canciones que tienen una historia que dicen algo", comentó la modelo brasileña.