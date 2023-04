Rodrigo Gonzáles responde a Katty Cachay tras perder juicio: "Es una busca fama"

El conductor del programa "Amor y fuego" arremetió nuevamente contra la abogada Katty Cachay, pese ha haber perdido el juicio en primera instancia, lo cual lo obliga a pagarle la suma de 30 mil soles por el delito de difamación agravada. El popular 'peluchín' esta vez la llamó "busca fama".

La figura de espectáculos de Willax tomó unos minutos en su programa para presentar una nota periodística sobre su sentencia, y luego habló brevemente sobre ella, reafirmando lo que piensa sobre la abogada Cachay.

"No sé quién se ofende por decirle vedette. Decir, 'esa abogada es una vedete del derecho' ¿ofende en algo? ¿yo soy un difamador por eso? En ningún momento he hecho un juicio de valor de su trabajo, sino de la actitud que tiene frente a los focos y reflectores, es mi opinión y la estoy dando", prosiguió.

En otro momento el periodista espectáculos también se mostró sorprendido por la celeridad en la demanda que le entabló la letrada.

"No sé qué entiende por vedette, quien es el centro de atención en un escenario, es una metáfora. No sé qué concepto ella tenga en la cabeza. Me ha convertido a mi en un ciudadano que tendría que pagarle a esta buscafama 30 mil soles como reparación civil", finalizó.