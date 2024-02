Pamela Franco aseguró que su papá no sabía de su amorío con Cueva: "Yo recién le confesé esta vergüenza"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Pamela Franco decidió romper su silencio y revelar que sí mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva durante el 2018, a pesar de saber que era un hombre casado. Además, lamentó que el futbolista se haya reunido con su papá en diciembre del 2023 en Nuevo Chimbote, sin medir las consecuencias de sus actos y que provocaron gran revuelo en los últimos días en la vida de ambos.

¡Se confesó con su familia!

La cumbiambera contó en 'Mande Quien Mande' que su padre y resto de familiares no tenían conocimiento de que ella mantuvo un amorío con el popular 'Aladino' y al saber que pronto todo saldría a la luz decidió contarle todos los detalles con una gran vergüenza por "haber roto una familia".

Además, confesó que el padre del deportista y el padre de ella son amigos, por lo cual se habrían reunido en Nuevo Chimbote durante diciembre del año pasado, tal como se reveló en un video que se volvió tendencia y gran polémica.

"Lo que pasa es que mi papá y el padre de Christian Cueva, son de Huamachuco y son amigos desde hace muchos años. El señor lo visitó en mi casa y Christian aprovechó para ir. Ahí aprovechó para tomar y filmar, sin embargo, solo sale él, no su papá", señaló.

Al ver envuelta a su familia en el escándalo donde la acusaban de ser la amante y romper el matrimonio de Cueva con Pamela López, fue que se sinceró con su progenitor a pesar de la gran vergüenza que sentía.

"María Pía, el error es mío, pero mi papá no sabe nada. Yo a mi papá le he tenido que confesar esta vergüenza ahorita. Mi papá se sentía súper mal porque no entendía, pero tenía que decírselo, para que sepa y no permita más eso", dijo.

Arremete contra Cueva

La cantante se mostró indignada por ver que 'Cuevita' se acercó a su familia de forma tan amigable, a pesar de que ambos ya no mantienen una relación en la actualidad y lo acusó de querer generar algún tipo de conflicto al ir a su casa en la región norte del país.

"Yo lo que no entiendo es por qué él tenía que ir a mi casa sabiendo la verdad y lo que podía provocar. La intención yo no te lo puedo decir, María Pía, porque solo él lo sabe, pero mi papá no tiene nada que ver", explicó la cantante.

¿Por qué se dio el depósito?

Con respecto al "Yape" que le envió el futbolista con 280 soles hace unos días, la cantante aseguró que al momento de terminar su antigua relación y que se destapara lo de "la camioneta", Cueva se volvió a comunicar con ella.

"Yo estaba en una sesión de fotos y le digo (a Cueva) que estaba mal y que tenía mi sesión de fotos con una amiga. Le dije que me estaba tomando unas cervezas con Fiorella (amiga). Él me dijo algo malo de esa persona. (...) Me dice, 'entonces relájense, yo les invito'", reveló.

De esta manera, tras confesar su amorío con Christian Cueva durante el 2018, Pamela Franco se disculpó con la aún esposa del futbolista, asegurando que lamenta haberla lastimado con sus acciones y en especial, a su propia familia como su padre, quien se vio envuelto en el escándalo de infidelidad.