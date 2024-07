Pamela Franco rompe su silencio y revela detalles sobre su OFICIALIZACIÓN con Christian Cueva

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva continúan acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a los escándalos de infidelidad que los envuelve. Ahora, la cumbiambera se animó a revelar detalles de su supuesta oficialización con el futbolista.

Pamela Franco se pronuncia

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras emitieron un informe en el que una de las reporteras del programa conversó largo y tendido por WhatsApp con Pamela Franco.

Es así que, en dichos chats, la cantante de cumbia no dudó en señalar que si bien entendía el trabajo de la prensa, no podía responder preguntas respecto a terceras personas, es decir, no podía hablar de los supuestos acercamientos que tenía con Christian Cueva.

Esto debido a que se encontraría enfocada en su trabajo y con una serie de viajes encima por sus shows al exterior del país. Sin embargo, no se refirió a algún otro tema en particular.

"Yo comprendo, pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita, estoy enfocada en mi trabajo, mañana me voy de viaje y es lo único que tengo en mente", se lee en uno de los mensajes.

Enseguida, mencionó lo ocurrido en su cumpleaños, asegurando que aunque ella hable con la verdad, los programas de farándula continuarán sacando titulares dejándola como "lo peor", pero que, ni con ello, la harían dudar de la mujer en la que se ha convertido.

"Pero han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son. Bueno, sé que igual seguirán diciendo tanta pachotada como la de mi cumpleaños y bla, bla entonces que sigan hablando igual, yo sé como soy y así quieren dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí", agregó.

¿Oficializará con Cueva?

Finalmente, la última pregunta que le hizo la reportera se basó en la supuesta oficialización con Christian Cueva, la cual se daría cuando ella regrese de su gira por el extranjero.

"¿Ya regresando de Europa habrá oficialización?", fue el cuestionamiento. Como respuesta, Franco señaló que al pisar suelo peruano continuará cumpliendo con su agenda musical.

"Reina regresando de Europa yo seguir´re trabajando y mucho gracias a Dios", concluyó.

Sin duda, la polémica que envuelve a Pamela Franco y Christian Cueva continuará acaparando las portadas de los medios de espectáculos, sobre todo ahora que la cumbiambera no negó que vaya a oficializar con el futbolista.