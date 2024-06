Magaly Medina 'fulmina' a Sergio George por tildarla de armar shows: "Charlatán y mentiroso"

Magaly Medina, fiel a su estilo, de forma tajante y decidida no dudó en 'parchar' al productor musical Sergio George por afirmar que ella se reúne con sus entrevistados previamente para "armar circos" como con Yahaira Plasencia para abordar su relación sentimental.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Medina no pudo ocultar su molestia contra el productor por compararla con Laura Bozzo, por ser una persona que le "gusta hacer morbo" con los artistas que invita a su set de televisión.

Magaly fue fulminante con su respuesta en vivo hasta el punto de calificar como el "mentiroso número 1 del país" y resaltó que no se deja llevar por la fama que pueda tener alguno de sus invitados "ni le hace reverencia a nadie".

"Ni el top de los mentirosos del país se atrevió a tanto, dice que se juntó conmigo. (...) Nunca te juntaste conmigo, jamás. No le hago reverencia a nadie por más que sea productor de muchos artistas famosos. Me junto con quien me da la gana, en mi programa nunca me reúno con ninguno de mis entrevistados. Yo no armo circos, esos se arman solos. Queríamos traer a la 'Yaha' para que responda sobre Farfán", indicó.