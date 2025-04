Pamela Franco y su mensaje tras nueva denuncia de Pamela López contra Christian Cueva: "¿No te cansas?"

11/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva no dudan en demostrar cuánto se quieren públicamente; sin embargo, esta vez la cantante sorprendió al lanzar un inesperado video con una curiosa frase tras conocerse que Pamela López decidió denunciar una vez más al futbolista, pero esta vez por "violencia económica" en agravio de sus hijos.

Pamela López alista denuncia contra Christian Cueva

Pamela López dejó desconcertados a todos al anunciar que, a pesar de que la Fiscalía habría archivado tanto su denuncia como la de Christian Cueva por violencia física y psicológica, esta vez decidió tomar acciones legales en contra del futbolista por presuntamente incumplir con la pensión de alimentos de sus hijos.

La trujillana aseguró que si antes no lo hizo fue porque esperaba que el exjugador de Alianza Lima reflexionara sobre su responsabilidad como padre, pero al ver que no lograron llegar a una conciliación no tuvo otra opción que alista una nueva denuncia contra 'Cuevita'.

"Es muy doloroso e indignante. Él dice 'por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia' porque, obviamente, hasta el último minuto apelamos a la buena fe y a conciliar. (...) Voy a denunciar a Christian por violencia económica", indicó alegando que le parecía injusto que el popular 'Aladino' "no cumpla con lo que le corresponde".

Seguidamente, su abogada, la Dra. Rosario Sasieta sostuvo que ya tienen listo todo para iniciar el proceso por vía judicial y que la denuncia contra Cueva será por "violencia familiar".

¿Qué dijo Pamela Franco por nueva denuncia contra 'Cuevita'?

La nueva denuncia contra Christian Cueva generó un gran impacto en la farándula local, por lo cual, muchos están pendientes de las reacciones del futbolista y en especial de su actual pareja, la cantante de cumbia, Pamela Franco. Fue ella quien, fiel a su estilo y acostumbrada a sorprender a sus seguidores en TikTok, compartió un inesperado video.

En medio de este nuevo escándalo y acusaciones contra 'Cuevita', se ve a la chimbotana corear una canción y soltar una peculiar frase que muchos lo relacionaron como una presunta respuesta a las acciones legales que tomará Pamela López contra el 'pelotero'.

"Ay, Dios mío, pero ¿tú no te cansas?, otra vez", se escucha en el clip con un tono irónico y con una expresión que reflejaría un cansancio por ser involucrada constantemente en este problema.

Cabe destacar, que la artista peruana no ha confirmado si se trataría de un mensaje directo hacia la trujillana. Sin embargo, como se recuerda, hace unas semanas, no dudó en mandarle una carta notarial a López Solórzano por hablar de ella sin pruebas en distintos programas de televisión como 'El Valor de la Verdad'.

Pamela López revela que sus hijos no quieren ver a Christian Cueva

Otra de las inesperadas confesiones que dio a conocer Pamela López fue que sus hijos "no querrían ver a Christian Cueva" debido a que habría preferido viajar a Arequipa con su "amante" en vez de pasar tiempo con ellos.

"La última oportunidad sucedieron cosas que no estaban bien. Yo como mamá quería saber el lugar, las personas y el horario, pero no se cumplió. Él prefirió irse a Arequipa con su amante. (...) La verdad que no (quieren verlo). La mayorcita está un poco resentida. Los chiquititos, como están pequeños, no preguntan por él", indicó a 'Todo se Filtra'.

De esta manera, en medio del nuevo conflicto legal entre Pamela López y Christian Cueva, Pamela Franco sorprendió con un inesperado video que iba acompañado de un peculiar mensaje que muchos calificaron como una indirecta para la trujillana.