Pamela Franco y Tilsa Lozano anuncian posible lanzamiento de canción de despecho

Pamela Franco y Tilsa Lozano sorprendieron al revelar, durante un concierto el 14 de noviembre, su interés en trabajar juntas en un proyecto musical. Ambas figuras anunciaron la posibilidad de lanzar una canción de despecho, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Encuentro de Pamela Franco y Tilsa Lozano

Durante el evento, ambas figuras públicas compartieron escenario y dejaron atrás cualquier diferencia para ofrecer una charla llena de complicidad. Pese a las críticas previas de Tilsa Lozano hacia Pamela Franco por su relación con Christian Cueva, el encuentro fue profesional y relajado.

"Yo ya estoy felizmente casada hace rato, pero he tenido mis épocas donde cantaba canciones de desamor", confesó Tilsa Lozano entre risas, generando empatía con la audiencia.

Pamela López, visiblemente animada, agregó: "Creo que esas experiencias conectan con la gente. A todos nos ha tocado alguna vez vivirlo".

Posible colaboración

Cuando se planteó la posibilidad de una colaboración musical, Pamela Franco mostró su entusiasmo. " Me encantaría. Tilsa ya tiene experiencia y éxitos; yo estoy comenzando mi carrera como solista ", comentó, destacando su crecimiento como cantante en los últimos años.

Tilsa Lozano, aunque reconoció no ser conocida por su talento vocal, no descartó la idea. "Lo que pasa es que le he escuchado cantar a Pamela muchas veces y, como comprenderás, mis éxitos no son precisamente por mi voz. Pamela tiene una voz increíble, pero ahí un arreglito podríamos hacer con mi voz", expresó entre carcajadas.

Ambas coincidieron en que el desamor sería el tema central de su colaboración, asegurando que su universalidad atraería al público.

"A la gente le gusta el despecho", afirmó Tilsa Lozano, destacando la conexión emocional que provoca este tipo de canciones. Además, dio un consejo jocoso a Pamela Franco: "Hermana, tú factura nomás", resaltando la importancia de monetizar en la industria del entretenimiento.

Christian Cueva y Pamela Franco y Arequipa

Christian Cueva vuelve a ser noticia en el ámbito del espectáculo peruano. A través de un video compartido en redes sociales, el futbolista confirmó su presencia en el próximo concierto de su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco, que se llevará a cabo en Arequipa.

El evento está programado para el 16 de noviembre en la discoteca Qatar. La presentación promete convertirse en uno de los mayores atractivos de la noche en la Ciudad Blanca.

"¿Cómo están, gente de Arequipa? Este 16 de noviembre estaré en la ciudad, en Qatar, así que no pueden faltar. Les mando un beso", señaló Christian Cueva en el video promocional, reafirmando su apoyo a la carrera artística de Pamela Franco, como lo ha hecho en otras ocasiones.

El anuncio de Pamela Franco y Tilsa Lozano sobre una posible colaboración musical ha captado la atención del público, generando expectativa por un tema que promete abordar el despecho desde una perspectiva única.