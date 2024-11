Dina Boluarte convoca a Consejo de Estado ante crisis de inseguridad ciudadana en el país

La presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó a una nueva sesión del Consejo de Estado para coordinar medidas que permitan intensificar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

A través de un documento, la Secretaria General del Despacho Presidencial informó que esta reunión se llevará a cabo en Palacio de Gobierno a las 9:00 a.m.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró la guerra a la delincuencia y destacó el trabajo de los soldados por "mantener la paz, la unión, la dignidad y soberanía" del país.

Durante la ceremonia por el natalicio de Francisco Bolognesi y Día del Soldado, indicó que se necesita de paz y tranquilidad en el Perú para poder promover el desarrollo en todas las regiones del territorio nacional.

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Rubén Vargas, afirmó que el gobierno de Dina Boluarte se encuentra a "la deriva" en la lucha contra la minería ilegal y la criminalidad. En ese sentido, advirtió de un panorama oscuro en un futuro cercano

"Yo no tengo ninguna esperanza, no veo ninguna posibilidad de que este gobierno pueda enfrentar a la minería ilegal o a la cocaína. Este gobierno está a la deriva, estamos abandonados, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de recuperar el principio de autoridad", mencionó.