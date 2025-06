Pamela Franco es acusada de inventar presentaciones para hacer creer que tiene la agenda llena: "Shows fantasmas"

23/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco vuelve a estar en el centro del la polémica, pero esta vez no por su vida amorosa, sino por su carrera musical. Una excompañera suya la acusó de inventar presentaciones para inflar su agenda y hacer creer que está más solicitada de lo que realmente está.

Pamela Franco se queda sin músicos

En las últimas semanas, la orquesta de Pamela Franco ha estado más movida por las salidas que por los bailes. Varios músicos y parte del staff han renunciado, y lo peor es que no se han guardado nada.

¿Las razones? Dicen que hay pocas presentaciones, que la organización es un desastre y que la misma Pamela Franco, la líder de la orquesta, está más lejos que cerca de ellos.

A todo este rollo, ahora se le suma un chismecito de aquellos: la supuesta inclusión de "shows fantasmas" en su agenda. El programa La Noche Habla de Panamericana TV juntó a varios de los exintegrantes que ya no aguantaron más y dijeron lo que nadie se atrevía a contar.

Diego, que era corista de la orquesta, contó que la poca chamba fue la gota que derramó el vaso para muchos. Dijo que la estrategia era escoger solo a unos cuantos para los conciertos, mientras el resto se quedaba sin trabajo y sin explicaciones.

Esto les caía como patada al hígado, tanto en el ánimo como en el bolsillo. " Yo me salí porque había pocas presentaciones . Me salí principalmente por eso. Hasta donde yo sé, se han ido como cinco chicos ", le soltó al programa.

Algunos, como Diego, intentaron hablar y pedir mejoras, pero sus quejas fueron ignoradas. Así que, sin pensarlo dos veces, agarraron sus maletas y se fueron a buscar nuevos rumbos.

Según él, la manía de elegir siempre al mismo grupo para los shows generó una desconfianza tremenda entre todos, y el ambiente interno se puso insoportable.

Pero la cosa no solo afectó a los músicos, también al staff técnico. Elvis Chamorro, que trabajaba en logística y apoyaba en los conciertos, también renunció porque la comunicación con la dirección era nula.

Chamorro contó que a los técnicos los dejaban en el aire, sin saber por qué se quedaban sin chamba ni cuándo les iban a pagar. Además, no tenían contacto directo con Pamela Franco.

" Las presentaciones empezaron a bajar . Viajaban toda la orquesta y los de staff estábamos abandonados a un lado. No me daban razón ni respuesta de por qué motivo nos estábamos quedando. Como que no importábamos, mejor dicho", detalló el extrabajador.

¿Pamela Franco inventa presentaciones?

El chisme explotó cuando le preguntaron a Norka Ascue —quien cantaba junto a Pamela Franco— por la famosa "agenda llena" que la cumbiambera muestra en Instagram.

Y Norka Ascue no se quedó callada: le respondió sin pelos en la lengua a La Noche Habla y dijo: "El viejo truco de los shows fantasmas". Según explicó, no es algo nuevo ni exclusivo de Pamela Franco, ya que varios artistas en el Perú usan ese recurso para aparentar que tienen más trabajo del que realmente hay.

Incluso, dijo que la única forma de saber si un show es real es viendo fotos o videos del día. "No solamente con esta persona (Pamela), sino que hay agrupaciones que ponen diferentes shows y ponen 'privado', 'provincias'. ¿Cuál es verídico? Cuando suben el video, cuando no hay video de la presentación, no existió show", expresó.

Según Norka Ascue, es una forma de engañar al público y hacer creer que tienen mucha demanda, aunque la mayoría de esos eventos nunca se concrete.

Y claro, ¿qué hizo Pamela Franco ante semejante alboroto? El último fin de semana, con todos hablando de la supuesta crisis y los shows "bamba", la cantante no se quedó de brazos cruzados.

Se puso pilas en sus redes sociales y subió varios videos desde el escenario de sus conciertos. En sus publicaciones, agradeció a cada ciudad que visitó, mostrando imágenes de los escenarios llenos de gente.

Por ahora, Pamela Franco no ha respondido directamente a la acusación de que habría inventado presentaciones para inflar su agenda. Mientras tanto, el tema sigue generando reacciones en redes sociales.