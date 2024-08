Pamela López se mantiene firme y RECHAZA carta notarial de Melissa Klug tras vinculación con Christian Cueva

26/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López se mantiene firme en este lio legal que inició contra Christian Cueva luego de revelar los chats comprometedores con Melissa Klug. Luego de ello, la nacida en Chucuito salió a desmentir dicha vinculación asegurando que todo se trató de una conversación entre amigos y que el hecho nunca pasó a mayores.

Pero esto no fue lo único, dado que la madre de Samahara Lobatón decidió enviarle una carta notarial a la aún esposa de 'Aladino' para que se rectifique de sus declaraciones. Sin embargo, el abogado de la madre de los hijos del futbolista dio a conocer la postura de su defendida.

Rechaza la carta

Alexis Ochoa, abogado de Pamela López, conversó este lunes con el programa 'América hoy' acerca del caso que mantienen contra Christian Cueva y otros detalles. Respectó a ello, el letrado dejó en claro que la denunciante no se rectificará de las versiones que difundió sobre Melissa Klug y su vínculo amoroso con el mencionado jugador.

Asimismo, Ochoa indicó que López cuenta con todas las pruebas necesarias para demostrar su declaración y las mostrará si es que la nacida en Chucuito decide proceder legalmente.

"Ella tiene las evidencias, las conversaciones, tiene el reconocimiento de su esposo. Entonces, debemos tener en cuenta que estamos en un contexto de violencia familiar, en donde Pamela López está narrando los antecedentes de los hechos de violencia. Ella está defendiéndose ante las tribunales como víctima, demostrando cómo empezó esta historia, entonces no está cometiendo difamación porque no hay ánimo de difamar a la señora Klug", inició.

"Sobre el contenido de las pruebas, no me puedo pronunciar porque la que debe hacerlo, si le llega una querella, es Pamela. Ella no tiene intención de mostrar los WhatsApp, si ella lo mencionó fue porque se lo preguntaron. Ella lo que quiere es que el Poder Judicial ampare su denuncia contra Christian Cueva", añadió.

Botón de pánico

En los últimos días, Pamela López acudió al Poder Judicial para que se le instale el aplicativo de Botón de pánico en su teléfono celular. Este accionar de la Policía Nacional del Perú forma parte de las medidas de protección que se le otorgó luego de la denuncia mediática contra su aún esposo.

De esta manera, el abogado de Pamela López, Alexis Ochoa, aseguró que su defendida no cederá ante la carta notarial enviada por Melissa Klug y dejó en claro que cuentan con más pruebas de su vínculo con Christian Cueva que no han sido reveladas, pero que lo harán en caso la expareja de Jefferson Farfán decida proceder legalmente.