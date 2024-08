Pamela López niega haber denunciado a Christian Cueva por celos de Pamela Franco: "¡Es mentira!"

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, ha decidido hablar públicamente sobre su reciente denuncia contra su ex. En una entrevista exclusiva en 'Magaly TV, La Firme', desmintió las especulaciones que sugieren que su decisión de emprender acciones legales está vinculada al viralizado video en el que el futbolista aparece besándose con Pamela Franco.

Pamela López aprovechó su intervención en el programa de Magaly Medina para desmentir las afirmaciones de que su denuncia contra Christian Cueva surgió como respuesta a la aparición del video con Pamela Franco.

La influencer explicó que la decisión de denunciar a Christian Cueva y de buscar la resolución de su matrimonio se había estado gestando mucho antes de que dicho video se hiciera público. "Es mentira (que Pamela Franco tenga que ver en su decisión de denunciar). Este tema con la doctora (Rosario) Sasieta era una conversación de muchos meses", indicó Pamela López.

"La primera instancia era, primero un abogado, luego otro abogado. Lo venía pensando y meditando, no sabía qué era lo correcto. No sabía si debía hacerlo o le causaba algún daño a él. Yo no soy una persona de causar daño, pero con la ayuda del terapeuta, yo me decidí. La doctora (Sasieta) fue pieza clave, fuerte y firme, me dijo 'vamos', y me advirtió que podía suceder esto. Lo sabía", añadió.