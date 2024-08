¡Bomba! Difunden VÍDEO en donde Pamela López encara a Christian Cueva por Pamela Franco

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Continúa la controversia. Nuevos detalles en torno a la denuncia contra Christian Cueva salen a la luz. Esta vez, se ha descubierto el preciso instante en el que Pamela López increpa al pelotero por haberle realizado una transferencia en yape a la cantante Pamela Franco.

Video muestra a López encarando a Cueva

En redes sociales, se ha difundido un video compartido por Rodrigo González, en donde se observa el momento en el que Pamela López increpa a Christian Cueva debido a una transferencia de dinero a la cuenta de Pamela Franco. En el clip, ella graba directamente al futbolista, cuando se encontraba en su habitación.

"Ahí está el cobarde. Le acabo de encontrar una transferencia a Pamela Franco. Me ha querido pegar, no tiene sustento. ¿Por qué el mono le hizo transferencia a Pamela Franco? ¡Doscientos ochenta soles! ¡Te estoy preguntando, responde! ¿Por qué le graba sus videos?" se le escucha decir a López, mientras Cueva se coloca sus aretes, restándole importancia.

El clip ha puesto en evidencia que Pamela López se mostró muy indignada al descubrir la infidelidad de su esposo, por lo que no dudó en grabarlo mientras lo encaraba. Además, revela en sus declaraciones que él intentó pegarle, luego de conocer sobre la transferencia.

Con ello, se puede corroborar que ella ya tenía conocimiento de la relación clandestina de su esposo, por lo que tuvo muchas peleas con el futbolista. Esto habría desencadenado una serie de discusiones con agresiones físicas incluidas, como señala en el clip.

Aparece video donde Pamela Lopez enfrente a Christian Cueva luego de descubrir el yapeo de 280 soles a Pamela Franco. El clip fue publicado por @rodgonzalezl en su Instagram 👇🏼 #AmoryFuego pic.twitter.com/UTTQrDVsKm — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) August 20, 2024

Las pruebas de agresión física son contundentes

Durante una conferencia de prensa, Pamela López mostró las sorprendentes imágenes en las que se observa claramente a Christian Cueva agrediéndola físicamente, en el interior de un edificio en Trujillo. Las imágenes fueron captadas la madrugada del 1 de enero, un día que, según relata la influencer, comenzó con una discusión sobre la relación clandestina del futbolista con la cantante de cumbia.

"Al confrontarlo sobre su comunicación por WhatsApp con ella, su reacción fue inmediata y violenta", explicó Pamela López, asegurando que el pelotero se encontraba bajo los efectos del alcohol en aquel momento.

En su declaración, narró con detalles insólitos los terribles momentos que vivió durante el ataque. " Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello ", reveló entre lágrimas.

De esta manera, la situación de Christian Cueva parece empeorar con el paso de las horas, luego de que Pamela López decidiera denunciarlo por agresión física, y ahora tras revelarse el momento exacto en donde le increpa por la infidelidad con Pamela Franco.