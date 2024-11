Pamela López y su INESPERADA reacción por presunto embarazo de Pamela Franco

Pamela López sorprendió a más de uno de sus seguidores al reaparecer en sus redes sociales y compartir un inesperado mensaje tras ver a Pamela Franco con una ecografía de bebé, que generó los rumores de un presunto embarazo de Christian Cueva.

Ante la gran conmoción que se generó el día de ayer por la difusión de imágenes de Pamela Franco sosteniendo una ecografía de un bebé, la expareja de 'Cuevita' decidió compartir una historia dejando entrever que se mantiene en calma y segura de sí misma, a pesar de los problemas que tiene actualmente con el futbolista.

Pamela López, madre de los hijos de Cueva compartió el clip con la canción 'Despeinada' de Palito Ortega, generando gran revuelo en la farándula nacional, ya que muchos calificaron la publicación como una indirecta a la pareja que habría oficializado su "relación" con un beso en pleno show por Halloween.

Pamela López y su inesperada publicación tras ver ecografía de Pamela Franco.

En la reciente edición del programa 'América Hoy', las conductoras lanzaron una nota que dejó a todos boquiabiertos. La cantante peruana, Pamela Franco Viera, salía de una entrevista brindada a un podcast en el que el futbolista de Cienciano le gritó el amor que sentía hacia ella; sin embargo, al subir a su vehículo fue captada sosteniendo en sus manos una ecografía.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la cantante habría asegurado que la imagen no correspondía a un embarazo actual, sino de cuando estaba embarazada de su hija Cata.

"Esa es la ecografía de mi Cata y una persona en algún momento me lo pidió para hacerle un cuadro y yo no recordaba que se lo había dejado y me lo entregó ayer", indicó.