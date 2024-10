Paolo Guerrero no se enteró del paro y llevó a su hijo al colegio: Regresaron a casa porque no había clases

24/10/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero decidió aprovechar su mañana libre para llevar a su hijo al colegio, pero no todo salió como esperaba. El delantero de Alianza Lima tuvo que regresar debido a la suspensión de clases por el paro de transportistas, un momento que fue compartido con humor por su pareja, Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero se olvidó del paro

En una de las historias de Instagram de Ana Paula Consorte, la influencer brasileña compartió la anécdota que vivieron esa mañana. "Buen día. Una felicidad: Papá lo lleva al nido. Una decepción: Regresar para la casa, no tenía clases", escribió junto a una foto del futbolista de Alianza Lima al lado de su hijo menor.

Este simpático momento no pasó desapercibido, y los seguidores de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no tardaron en reaccionar con decenas de comentarios y 'me gusta', resaltando el lado más familiar del futbolista.

La suspensión de clases presenciales se debió al aviso del paro de transportistas, una medida que afectaría el transporte en varias zonas de Lima y otras ciudades del Perú. Ante esta situación, muchos centros educativos optaron por suspender las clases o cambiarlas a modalidad virtual para evitar complicaciones en la movilidad.

Ana Paula y su respuesta a detractora

El fin de semana pasado, Ana Paula Consorte compartió en Instagram varias fotos de un día al aire libre con Paolo Guerrero y sus hijos, mostrándolos muy cercanos tras los rumores de una posible ruptura, luego de que ambos eliminaran las imágenes de su relación en redes sociales.

Bajo el título "Farm Family (Familia Granja)", Ana Paula Consorte añadió un corazón rojo y una carita feliz, insinuando una reconciliación con el futbolista.

La publicación de la modelo brasileña generó opiniones divididas entre los seguidores. Una usuaria criticó a la pareja, calificándolos de "inmaduros" por volver a mostrar su relación tras el aparente conflicto.

Ana Paula Consorte no tardó en responder de manera contundente, llamándola "la chismosa", dejando claro que no tolera comentarios negativos sobre su vida personal. La respuesta se viralizó rápidamente, provocando diversas reacciones, con algunos seguidores apoyando a la brasileña y otros considerando su respuesta innecesaria.

Paolo Guerrero no solo brilla en los partidos de Alianza Lima, sino que también disfruta de momentos especiales en familia, como lo mostró en una divertida anécdota al llevar a su hijo al colegio, aunque tuvieron que regresar a casa por el paro de transportistas.